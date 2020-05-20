2020-05-20T08:46:14+03:00
Общество

Новые штрафы появятся в Нижегородской области

Законопроект уже внесен в ЗСНО
Валерия ГРОМОВА
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Во вторник, 19 мая 2020 года, депутаты Законодательного собрания Нижегородской области в ходе дистанционного заседания комитета по вопросам госвласти рассмотрели проект изменений в кодекс об административных правонарушениях. Как сообщает пресс-служба парламентария, проект был внесен прокурором области.

Согласно документу, планируется установить ответственность за неисполнение или частичное исполнение срока исполнения постановления или представления комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Нижегородской области.

- Исключением является постановление по делу об административном правонарушении, принятое в соответствии с их компетенцией, - уточнили в ЗСНО.

За это нижегородцам грозит штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, должностным лицам – от 5 до 20 тысяч рублей, а юридическим лицам – от 30 до 50 тысяч рублей.

По словам председателя комитета по вопросам госвласти нижегородского Заксобрания Дмитрия Малухина, в 2019 году прокуратура провела анализ, который показал, что муниципальные органы и учреждения системы профилактики принимаемых представлений комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав не всегда исполняли решения комиссий.

- Убежден, что предлагаемый проект закона позволит снизить такого рода нарушения посредством административной ответственности за неисполнение обязательного постановления или представления компетентных органов, - добавил он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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