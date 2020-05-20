2020-05-20T08:15:58+03:00
Здоровье

Пять мифов о Covid-19

В условиях широкого распространения новой коронавирусной инфекции в интернете, в социальных сетях стали появляться ложные представления и высказывания, в которые люди массово верят
Валерия ГРОМОВА
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В условиях широкого распространения новой коронавирусной инфекции в интернете, в социальных сетях стали появляться ложные представления и высказывания, в которые люди массово верят. Поэтому сегодня мы развеем 5 наиболее распространенных мифов о коронавирусной инфекции.

Миф 1. Солнечные лучи и теплый климат убивают Covid-19 и препятствуют распространению инфекции.

Нет, неважно какая погода за окном – дождливая или солнечная, люди в жарких странах так же болеют коронавирусной инфекцией. Чтобы защитить себя нужно тщательно и часто мыть руки, не трогать лицо грязными руками.

Миф 2. Если я смогу задержать дыхание на 10 секунд и более без кашля значит коронавируса у меня нет.

Коронавирусная инфекция может протекать и в бессимптомной форме, поэтому подтвердить или опровергнуть Covid-19 можно только с помощью лабораторных исследований.

Миф 3. Употребление алкоголя защищает от заражения коронавирусом.

Наоборот, частое или чрезмерное употребление алкоголной продукции угнетает работу иммунной системы и повышает риск развития хронических заболеваний.

Миф 4. Новый коронавирус передается через укусы комаров.

Covid-19 передается воздушно-капельным путем, то есть в результате вдыхания капель, которые выделяются из дыхательных путей зараженного человека (при чихании или кашле, выделения из носа). На сегодняшний день нет ни одного случая заражения от укуса насекомых.

Миф 5. Вдыхание паров дезинфектантов или хлорной извести защищает от Covid-19.

Нет, нет и еще раз нет! Ни в коем случае нельзя вдыхать пары хлорной извести и дезинфицирующие средства! Эти вещества чрезвычайно опасны при такой форме применения, а именно вызывают отравления, ожоги слизистых оболочек, раздражения и повреждения кожи и глаз. Применять данные вещества нужно строго согласно инструкции и прятать от детей.

Не забывайте о мерах профилактики и коронавирус пройдет вас стороной!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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