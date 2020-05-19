2020-05-19T21:40:26+03:00
Общество

Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции

Публикуем основные правила выхода из самоизоляции для детей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Чем младше ребенок, тем сильнее он страдает в условиях самоизоляции. Это свяано с тем, что он имеет меньший доступ к современным средствам коммуникации. Об этом рассказала начальник центра психолого-педагогической помощи в педиатрии ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Светлана Лазуренко, выступая на брифинге ВОЗ.

- Мы наблюдаем ситуацию среди детей различного возраста, - отметила Светлана Лазуренко. – И сейчас можем сделать вывод о том, что чем младше ребенок, тем труднее ему переносить самоизоляцию. Но тут многое зависит от родителей, которые с помощью компьютеров и планшетов могут устроить своим детям праздник онлайн.

Что касается выхода из самоизоляции, то резко менять сложившийся режим сейчас не стоит. Все изменения в режим дня нужно вносить постепенно.

- Как сейчас постепенно снимаются ограничения, так же постепенно стоит приближать свой график к тому, который был до начала пандемии, - цитирует «КП» Светлану Лазуренко. – Это касается и сна, которые многие родители в условиях самоизоляции сместили. Сейчас стоит подумать о том, какой вы видите жизнь ребенка после пандемии, и разворачивать расписание в эту сторону. Было бы хорошо составить план того, какие места вы хотели бы посетить и чем бы хотели заняться, а затем соотнести его по времени с тем, как будут сниматься ограничения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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