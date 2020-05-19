2020-05-19T21:06:47+03:00
Общество

С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха

Эксперты отметили рост оптимизма среди населения
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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На прошлой неделе завершился нерабочий период, который длился в России с 28 марта по 12 мая. Хотя выход карантина происходит поэтапно, но уже во многих регионах начали работать магазины с непродовольственными товарами. И эксперты заметили рост оптимизма среди населения.

- За неделю послаблений магазины стройматериалов, дачных товаров и товаров для активного отдыха пережили настоящее нашествие покупателей, - сообщает «КП» со ссылкой на аналитиков компании «Эвотор». – В первые же дни выручка в этих магазинах выросла почти на четверть по сравнению с периодом начала марта, когда еще никто не догадывался, что впереди нас ждет полтора месяца нерабочих дней.

Вместе с тем, по мнению аналитиков, на предпочтения покупателей повлияло и начало дачного сезона, и традиционный летний спрос на ремонтные принадлежности. Однако главной причиной стало то, что людям надоело сидеть дома. Поэтому сейчас всех тянет на огроды и дачи.

К слову, в лидерах по количеству непродовольственных магазинов сейчас числится Ленинградская область – там открылось 77% магазинов и компаний сферы услуг.Их выручка находится почти на докризисном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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