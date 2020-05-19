Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T20:33:25+03:00

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По оценке главного внештатного инфекциониста Минздрава России Елены Малинниковой, уже к июлю ситуация с распространением коронавируса будет взята под контроль.

- Зная законы эпидемического процесса, я думаю, что к июлю все уже забудут об инфекционистах, - цитирует «КП» слова Елены Малинниковой. – И это несмотря на то, что мы будем освобождаться от карантина.

В то же время, по словам Елены Малинниковой, в России еще возможны всплески роста числа заразившихся коронавирусом, но они не будут пиковыми. По всей вероятности, они станут сезонными, как это происходит с большинством респираторных инфекций.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко спрогнозировал появление вакцины от коронавирусной инфекции к июлю, а первые клинические испытания и вовсе должны начаться в июне этого года. А появление первых вакцин в России будет означать, что ситуация с пандемией коронавируса взята медиками под контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU