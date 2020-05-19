С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22

19 Май 2020 2020-05-19T20:04:40+03:00

Он следует от улицы Минеева до седьмой проходной ГАЗа

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С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновляет свою работу троллейбус № 22, следующий о улицы Минеева до седьмой проходной ГАЗа. Пока он будет работать по временному расписанию. Об этом сообщили в департаменте в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- С остановки «Улицы Минеева» троллейбус будет отправляться в 05.39, 06.15, 06.51, 07.27, 13.56, 14.39, 15.15, 15.51, 16.27, - говорится в сообщении. - Отправления с остановки «7 проходная ГАЗ»будут осуществляться в 05.58, 06.34, 07.10, 07.46, 14.20, 14.56, 15.32, 16.08, 16.44.

Напомним, этот маршрут был временно приостановлен в связи с режимом самоизоляции из-за продолжающейся пандемии коронавиируса. К слову во время режима самоизоляции весь городской транспорт работал в режиме выходного дня. Это ограничение касалось и маршруток, и автобусов, и электротранспорта, и нижегородского метро. В настоящее время в связи с постепенным снятием ограничительных мер транспортные предприятия постепенно возвращаются к привычному притму работы.

ИСТОЧНИК KP.RU