«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко

19 Май 2020 2020-05-19T18:11:54+03:00

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Проблема с дорогами в России – вечна, хотя в последние годы во многих регионах ситуация стала заметно улучшаться. «Комсомольская правда» вместе с экспертами разбиралась, почему в России так часто строят плохие дороги и кому это выгодно.

Четыре года назад отечественной дорожной мафии крепко дали по зубам после «прямой линии» с президентом. Владимир Путин тогда заявил: денег в дорожных фондах хватает, проблема в разбазаривании. В итоге за взяточничество и растраты многие региональные дорожные руководители и даже главы субъектов получили сроки. Параллельно была принята и национальная программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- У каждой дороги должен быть хозяин – причем не формальный, а несущий за нее полную ответственность, - считает лидер общественного движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов и предлагает ввести лицензирование строительных работ, сообщает kp.ru.

А вот выбирать на конкурсах строительные компании, которые запрашивают меньше всего денег, эксперты не рекомендуют – чтобы уложиться в заявленную сумму, они будут нарушать все, что только смогут.

Переходить на новые материалы – цементобетон вместо привычного асфальта – дорожники тоже не торопятся. Во-первых, асфальт поддерживают нефтяные компании, а у цементобетона такого мощного лобби нет. А во-вторых, дорога, способная прослужить 20 лет без ремонта, тоже никому не нужна – ведь ремонт для дорожников является одной из основных статей дохода.

ИСТОЧНИК KP.RU