2020-05-19T17:40:12+03:00
Общество

Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус

Президент напомнил, что не следует перекладывать всю вину на главврачей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Президент России Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок медикам, работающим с коронавирусными больными. Напомним, выплаты в размере от 25 до 80 тысяч рублей должны были получить все врачи, младший и средний медперсонал, а также водители скорых. Но кому-то средства не дошли совсем, а кому-то – лишь в очень урезанном виде.

На совещании, состоявшемся во вторник, 19 мая 2020 года, Владимир Путин призвал не перекладывать ответственность на главврачей – основная проблема оказалась в том, что сам документ, который был составлен в правительстве, оказался недостаточно хорошо сформулированным, сообщает kp.ru.

- Если бы в постановлении изначально были прописаны понятные и прозрачные принципы и способы доведения этих выплат, то к главврачам было бы гораздо меньше вопросов, - отметил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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