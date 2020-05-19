2020-05-19T14:11:30+03:00
Общество

Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт

В настоящий момент в городе по госпрограмме ремонтируются три объекта
Валерия ГРОМОВА
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В четырех школах Нижнего Новгорода планируется начать комплексный капитальный ремонт - № 29, 106, 171 и 167. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в целом на проведение работ в нескольких школах города будет выделено 294 миллиона рублей. Большую часть оплатит областной бюджет.

Кроме того, в шести школах приволжской столицы (№ 100, 156, 70, 172, 32 и 67) будет проводиться капремонт по отдельным видам работ. Так, например, во время проверки в школе №156 обнаружили, что несущим конструкциям здания нужно усиление. В ближайшее время там будут проведено допобследование и после этого специалисты начнут разрабатывать проектно-смутную документацию.

По данным департамента строительства, в настоящий момент по госпрограмме в Нижнем Новгороде ремонтируются три школы - №141, 127 и гимназия №1. Их готовность составляет 75-77%, работы будут завершены в июне. Кроме того, в 67 гимназии проводятся работы по капитальному ремонту кровли, а в 135 школе делают фасад, кровлю и благоустройство.

Текущий ремонт сделают в 260 школах. Это частичное обновление кровли, фасада, асфальта, крылец, инженерных сетей. На выполнение работ потребуется 3,2 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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