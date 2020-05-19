Роман Пономаренко: «Права некоммерческих организаций будут закреплены в главном законе страны»

19 Май 2020 2020-05-19T11:39:40+03:00

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- После утверждения поправок к Конституции представители «третьего сектора» смогут участвовать в выработке и проведении эффективной государственной политики, - отмечает Роман Пономаренко, общественный деятель, социальный предприниматель, руководитель НРООИ «Ковчег», руководитель проектного отдела «Доступная среда» АНО «Стратегия развития Нижегородской области».

По словам эксперта, в отношениях между страной и гражданским обществом наконец наметилась положительная динамика.

- Власть делегирует «третьему сектору» всё более широкие полномочия. Фонд президентских грантов оказывает финансовую поддержку социально значимым проектам, которые реализуют НКО, - подчеркнул Пономаренко.

Он напомнил, что новые поправки в главный документ государства предполагают закрепление в Конституции прав членов некоммерческих документов.

- Отныне представители «третьего сектора» смогут участвовать в выработке и проведении эффективной государственной политики. Считаю, что это правильно. Ведь, по сути, общественники – лидеры изменений, - добавил руководитель НРООИ «Ковчег».

Более того, Пономаренко уверен, что в будущем НКО могут взять на себя и функцию общественного контроля, а также заниматься мониторингом исполнения национальных проектов.

- Поэтому я обязательно буду участвовать в голосовании за внесение поправок в Конституцию и поддержу их, - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU