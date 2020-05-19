Новый транспорт для перевозки пассажиров появился в Спасском районе в рамках проекта «Вам решать»
В Спасский район в рамках проекта «Вам решать» был приобретен транспорт для перевозки пассажиров. Туда уже поступил автомобиль LADA Largus, который будет перевозить жителей деревень в районный центр и обратно.
Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ближайшее время ожидается поставка двух автобусов на базе «ГАЗелей Next», адаптированных для инвалидов и маломобильных групп граждан. Они также выйдут на маршруты после оформления документации.
Новый транспорт не только улучшит качество обслуживания жителей, но и поможет сэкономить на запчастях.
А в городском округе Навашинский в настоящее время идет модернизация детского оздоровительно-образовательного центра «Озеро Свято». Там уже установили тренажерный комплекс, уложены асфальтированные дорожки. К сентябрю рабочие улучшат систему доочистки питьевой воды, а также ремонтируют пожарную сигнализацию.
КОМПЕТЕНТНО
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:
- «Вам решать» - это первый такой опыт для Нижегородской области, когда люди сами, напрямую могли распорядиться бюджетными средствами и направить их на то, что они считают наиболее важным в своих районах. Жители выбрали благоустройство общественных пространств, реконструкцию инженерных коммуникаций, обновление муниципальных автобусных парков. Первые результаты уже видны.
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ИСТОЧНИК KP.RU