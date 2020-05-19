Новый транспорт для перевозки пассажиров появился в Спасском районе в рамках проекта «Вам решать»

19 Май 2020 2020-05-19T11:24:21+03:00

Он не только улучшит качество обслуживания жителей, но и поможет сэкономить на запчастях

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В Спасский район в рамках проекта «Вам решать» был приобретен транспорт для перевозки пассажиров. Туда уже поступил автомобиль LADA Largus, который будет перевозить жителей деревень в районный центр и обратно.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в ближайшее время ожидается поставка двух автобусов на базе «ГАЗелей Next», адаптированных для инвалидов и маломобильных групп граждан. Они также выйдут на маршруты после оформления документации.

Новый транспорт не только улучшит качество обслуживания жителей, но и поможет сэкономить на запчастях.

А в городском округе Навашинский в настоящее время идет модернизация детского оздоровительно-образовательного центра «Озеро Свято». Там уже установили тренажерный комплекс, уложены асфальтированные дорожки. К сентябрю рабочие улучшат систему доочистки питьевой воды, а также ремонтируют пожарную сигнализацию.

КОМПЕТЕНТНО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин:

- «Вам решать» - это первый такой опыт для Нижегородской области, когда люди сами, напрямую могли распорядиться бюджетными средствами и направить их на то, что они считают наиболее важным в своих районах. Жители выбрали благоустройство общественных пространств, реконструкцию инженерных коммуникаций, обновление муниципальных автобусных парков. Первые результаты уже видны.

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ИСТОЧНИК KP.RU