2020-05-19T11:06:19+03:00
На здоровье

Почему стоит ограничить употребление алкоголя во время самоизоляции?

В условиях пандемии COVID-19 иммунная система остается важным элементом, препятствующим распространению коронавирусной инфекции
Валерия ГРОМОВА
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Поскольку живое общение с родными и близкими людьми в период самоизоляции ограничено, люди прибегают к алкоголю, чтобы заменить эти связи и скрасить свое пребывание дома. Однако эта замена несет только отрицательное влияние на наш организм.

Чрезмерное употребление алкоголя бьет по самому главному защитнику нашего организма – иммунной системе. В условиях пандемии COVID-19 она остается важным элементом, препятствующим распространению коронавирусной инфекции. Этиловый спирт ослабляет силу иммунного ответа на болезнетворные бактерий и вирусы. Бытует мнение, что алкоголь повышает иммунитет, но сам по себе этанол это не делает. Некую пользу человеческому иммунитету приносят витамины и некоторые полезные вещества, которые содержатся в натуральных домашних винах, злоупотреблять которыми всё же не стоит.

Алкоголь не является необходимой составляющей рациона и не сочетается со здоровым образом жизни, так что лучше исключить его из списка покупок.

Для того чтобы не стать «заложником» собственной квартиры и не тратить свое свободное время на алкоголь, необходимо составить расписание того, чем вы будете заниматься каждый день. С помощью плана вы с пользой проведете эти дни и не оставите ни минуты свободного времени пагубной привычке.

Оптимальными видами деятельности могут послужить участие в различных онлайн-вебинарах, посещение виртуальных выставок, спектаклей, чтение книг и саморазвитие.

Домашние дела и бытовой ремонт также помогут справиться со скукой на карантине.

Огромную пользу, конечно же, принесут занятия спортом дома. Тренируйтесь одни под энергичную музыку или позовите друзей по видеосвязи – физическая активность укрепит вашу иммунную систему, улучшит жизненные показатели и поднимет настроение.

ГБУЗ НО «Нижегородский областной центр медицинской профилактики».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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