2020-05-19T09:09:40+03:00
Общество

Стадион «Нижний Новгород» не освободили от налога на землю

Представители мэрии считают это нецелесообразным
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Администрация Нижнего Новгорода отказалась освобождать стадион, построенный на Стрелке в преддверии Чемпионата мира по футболу, от земельного налога. Об этом стало известно 18 мая 2020 года в ходе заседания гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству.

С предложением освободить арену от налога на землю обратился исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Артем Ефремов. А до этого министерство спорта России рекомендовало муниципалитетам освободить от этого все компании, которые эксплуатируют объекты, построенные к ЧМ. В Нижнем Новгороде четыре таких объекта: сам стадион и три тренировочные площадки. При этом Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий передан только стадион.

По словам директора департамента экономического развития и закупок Марины Антиповой, освобождать арену от земельного налога нецелесообразно.

- Площадь стадиона – 21,6 га. Стоимость участка по кадастру – 557,6 миллиона рублей. Таким образом, сумма выпадающих доходов в бюджет города составит 8,3 миллиона рублей, - аргументировала она.

Глава департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин в свою очередь добавил, что в этом году неисполнение планов по поступлению земельного налога составит 310 миллиона рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты рассказали о том, как выводить детей из самоизоляции
С началом послаблений россияне начали закупаться товарами для активного отдыха
Минздрав назвал сроки победы над корнавирусом
С 20 мая в Нижнем Новгороде возобновит работу троллейбус № 22
«Плохие дороги строить выгоднее»: «Комсомолка» разобралась, почему до полного решения дорожной проблемы в России еще далеко
Нижний Новгород получит около 41 млн рублей на устранение аварийной ситуации на склонах
Владимир Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами надбавок за коронавирус
В Нижнем Новгороде продлили прием заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества – 2020»
Как будет проходить ОГЭ в Нижнем Новгороде в 2020 году: «Аттестаты выдадут по итоговым оценкам»
Для помощи пожилым нижегородцам во время пандемии коронавируса заполнили 62 анкеты за сутки
Названы школы Нижнего Новгорода, в которых будет проведен капитальный ремонт