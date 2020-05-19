Стадион «Нижний Новгород» не освободили от налога на землю

19 Май 2020 2020-05-19T09:09:40+03:00

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Администрация Нижнего Новгорода отказалась освобождать стадион, построенный на Стрелке в преддверии Чемпионата мира по футболу, от земельного налога. Об этом стало известно 18 мая 2020 года в ходе заседания гордумы по экономике, промышленности и предпринимательству.

С предложением освободить арену от налога на землю обратился исполняющий обязанности министра спорта Нижегородской области Артем Ефремов. А до этого министерство спорта России рекомендовало муниципалитетам освободить от этого все компании, которые эксплуатируют объекты, построенные к ЧМ. В Нижнем Новгороде четыре таких объекта: сам стадион и три тренировочные площадки. При этом Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий передан только стадион.

По словам директора департамента экономического развития и закупок Марины Антиповой, освобождать арену от земельного налога нецелесообразно.

- Площадь стадиона – 21,6 га. Стоимость участка по кадастру – 557,6 миллиона рублей. Таким образом, сумма выпадающих доходов в бюджет города составит 8,3 миллиона рублей, - аргументировала она.

Глава департамента финансов администрации Нижнего Новгорода Юрий Мочалкин в свою очередь добавил, что в этом году неисполнение планов по поступлению земельного налога составит 310 миллиона рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU