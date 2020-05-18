Мобильный рассадник микробов: как обрабатывать телефоны во время пандемии

18 Май 2020 2020-05-18T18:16:36+03:00

Мало кто задумывается о том, что трогаем мы наши телефоны не самыми чистыми руками, тем самым подвергаем себя опасности заражения различными бактериальными и вирусными

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У каждого из нас есть мобильный телефон. В нынешнее время мы практически не выпускаем его из рук – постоянно звоним кому-то, решаем рабочие вопросы, переписываемся с друзьями в мессенджерах, листаем ленты социальных сетей. Мало кто задумывается о том, что трогаем мы наши телефоны не самыми чистыми руками, тем самым подвергаем себя опасности заражения различными бактериальными и вирусными. Особо важную роль может сыграть мобильный телефон как переносчик возбудителей гриппа, других вирусных респираторных инфекций и, в частности, COVID-19. В период распространения коронавирусной инфекции данный фактор играет важную роль.

Мобильные телефоны часто передают из рук в руки, обсеменяя его со всех сторон микрофлорой. Боясь повредить гаджет, многие владельцы никогда не чистят их. Разговаривая по телефону, мы подносим телефон вплотную к лицу, создавая прекрасный пусть для заражения через слизистые ткани глаз и носа, через ротовую полость. Некоторые люди, боясь пропустить важный звонок или не в состоянии оторваться от новостной ленты социальных сетей, берут сотовые телефоны с собой в туалет – место с очень разнообразной неблагоприятной микрофлорой.

В период распространения коронавируса особенно тщательно и часто стоит обрабатывать поверхности телефона после посещения общественных мест и в конце рабочего дня, чтобы предотвратить вероятность заражения этой инфекцией. Регулярно протирайте свой мобильный телефон антисептическими средствами, особенно тщательно протирайте экран, потому что он соприкасается с лицом при осуществлении звонков. При наличии защитного чехла для телефона обрабатывайте его отдельно.

Не стоит забывать о гигиене рук – это одна из главных профилактических мер в борьбе с вирусными и бактериальными инфекциями. Чаще мойте руки с мылом не менее 20 секунд. А для поддержания чистоты рук в любом месте носите с собой антисептические гели, спреи или салфетки.

Будьте здоровы!

ИСТОЧНИК KP.RU