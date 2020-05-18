2020-05-18T17:43:19+03:00
Здоровье

Коронавирус и нарушения работы сердечно-сосудистой системы: насколько опасно?

У таких пациентов повышается вероятность развития осложнений
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией продолжает расти по всему земному шару. На сегодняшний день возраст пациентов снизился до 30-40 лет, и данные о том, что заражению подвержены только люди старше 65 лет теперь подвергается сомнениям.

Но, несмотря на это, люди почтенного возраста остаются наиболее чувствительными к смертельному вирусу. Протекание инфекционного заболевания у таких пациентов осложняется ещё и тем, что эти люди имеют сопутствующие заболевания различных органов и систем: дыхательной, опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой и других. Данные патологии ослабляют организм и приводят к снижению иммунитета – главного защитника нашего организма.

Самые часто встречающиеся нозологии у людей пожилого возраста связаны с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы – инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия, ИБС и прочие. Эти заболевания во много раз осложняют протекание у пожилых пациентов коронавирусной инфекции. Поэтому, болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус – сочетание смертельно опасное, вероятность развития осложнений, таких как пневмония, ОРДС или сепсис, при таком сценарии значительно повышается. Как и риски летального исхода.

Соблюдение режима самоизоляции имеет колоссальное значение для лиц, страдающих хроническими патологиями, в том числе, сердечно-сосудистой системы. Сейчас очень важно донести эту информацию до ваших родных и близких. Необходимо объяснить им, что, соблюдая все меры предосторожности, мы остановим дальнейшее распространение смертельной инфекции.

При выявлении у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями признаков коронавирусной инфекции необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, чтобы снизить риск развития тяжелых осложнений.

Продолжайте оставаться дома. Берегите себя и близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мобильный рассадник микробов: как обрабатывать телефоны во время пандемии
На работу после самоизоляции: как оставить детей одних дома?
Жители Нижнего Новгорода определились с местом установки памятника князю Александру Невскому
Нижегородских выпускников приглашают на онлайн-фестиваль «Рассвет»
Нижегородский ЗАГС досрочно внес в госреестр почти 600 тысяч записей актов о рождении
Девять свалок рядом с озером у микрорайона Бурнаковский внесены в план ликвидации
Коронавирус и нарушения работы сердечно-сосудистой системы: насколько опасно?
За месяц нижегородцы заработали более 44 миллионов «доброрублей»
Дополнительные меры поддержки транспортных предприятий разработаны в правительстве Нижегородской области
Автобусы и трамваи начинают ходить по обычному расписанию в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 18 мая 2020 года: лидируют Павловский и Дивеевский районы
Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 18 мая
Маршрутка Т-92 возвращается на дороги Нижнего Новгорода
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 18 мая 2020 года составило 1415 человек
Поиски 17-летней Кати Кутилиной завершены в Нижнем Новгороде
Почти 148 тысяч жителей Нижегородской области сделали тесты на коронавирус
Остановку транспортных средств ограничат рядом с больницей имени Семашко с 4 июня
Нижегородцы смогут пожаловаться на общественный транспорт по «горячей» линии
17-летнего Диму Лепешкина разыскивают в Павлове
Нижегородские врачи напомнили правила для безопасных прогулок во время самоизоляции
Прогноз погоды в Нижнем Новгороде на 18-22 мая: Много дождей и мало тепла
Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких
Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район
Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87