Коронавирус и нарушения работы сердечно-сосудистой системы: насколько опасно?

18 Май 2020 2020-05-18T17:43:19+03:00

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Число случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией продолжает расти по всему земному шару. На сегодняшний день возраст пациентов снизился до 30-40 лет, и данные о том, что заражению подвержены только люди старше 65 лет теперь подвергается сомнениям.

Но, несмотря на это, люди почтенного возраста остаются наиболее чувствительными к смертельному вирусу. Протекание инфекционного заболевания у таких пациентов осложняется ещё и тем, что эти люди имеют сопутствующие заболевания различных органов и систем: дыхательной, опорно-двигательной, нервной, сердечно-сосудистой и других. Данные патологии ослабляют организм и приводят к снижению иммунитета – главного защитника нашего организма.

Самые часто встречающиеся нозологии у людей пожилого возраста связаны с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы – инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия, ИБС и прочие. Эти заболевания во много раз осложняют протекание у пожилых пациентов коронавирусной инфекции. Поэтому, болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус – сочетание смертельно опасное, вероятность развития осложнений, таких как пневмония, ОРДС или сепсис, при таком сценарии значительно повышается. Как и риски летального исхода.

Соблюдение режима самоизоляции имеет колоссальное значение для лиц, страдающих хроническими патологиями, в том числе, сердечно-сосудистой системы. Сейчас очень важно донести эту информацию до ваших родных и близких. Необходимо объяснить им, что, соблюдая все меры предосторожности, мы остановим дальнейшее распространение смертельной инфекции.

При выявлении у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями признаков коронавирусной инфекции необходимо срочно обратиться за медицинской помощью, чтобы снизить риск развития тяжелых осложнений.

Продолжайте оставаться дома. Берегите себя и близких!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU