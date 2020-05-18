Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 18 мая

18 Май 2020 2020-05-18T13:09:41+03:00

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Непогода вновь ожидается в Нижегородской области – синоптики и спасатели предупреждают о вероятности гроз и сильных порывов ветра. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления в кризисных ситуациях региона.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие часы 18 мая 2020 года местами по Нижегородской области и по городу Нижнему Новгороду ожидаются грозы с порывами юго-западного ветра до 16 метров в секунду, - предупреждают спасатели.

При этом ненастье может сохраниться также до вечера и даже первой половины ночи 19 мая 2020 года.

Температура воздуха 18 мая составит около +11…+14 градусов Цельсия в дневные часы, а ночью опустится до +6 градусов. Аналогичная погода сохранится и во вторник, 19 мая 2020 года, а в ночь на среду станет совсем прохладно – всего +3 градуса Цельсия.

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ИСТОЧНИК KP.RU