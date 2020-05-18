Грозы и шквалистый ветер ожидаются в Нижегородской области 18 мая
Непогода вновь ожидается в Нижегородской области – синоптики и спасатели предупреждают о вероятности гроз и сильных порывов ветра. Об этом сообщает пресс-служба Центра управления в кризисных ситуациях региона.
- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие часы 18 мая 2020 года местами по Нижегородской области и по городу Нижнему Новгороду ожидаются грозы с порывами юго-западного ветра до 16 метров в секунду, - предупреждают спасатели.
При этом ненастье может сохраниться также до вечера и даже первой половины ночи 19 мая 2020 года.
Температура воздуха 18 мая составит около +11…+14 градусов Цельсия в дневные часы, а ночью опустится до +6 градусов. Аналогичная погода сохранится и во вторник, 19 мая 2020 года, а в ночь на среду станет совсем прохладно – всего +3 градуса Цельсия.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU