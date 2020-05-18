2020-05-18T08:58:55+03:00
Красота+здоровье

Нижегородские врачи напомнили правила для безопасных прогулок во время самоизоляции

Не пренебрегайте правилами безопасности, кратностью и временем прогулок
Валерия ГРОМОВА
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В наш регион пришла настоящая теплая весна и соблюдать режим самоизоляции становится все труднее и труднее, хочется скорее покинуть свои надоевшие квартиры, пройтись по весенним улочкам и вдохнуть полной грудью воздух с ароматом цветущих деревьев. С недавнего времени условия самоизоляции немного смягчились и мы можем себе позволить часовые прогулки один раз в день.

Согласно п. 6.6 д Указа Губернатора Нижегородской области от 29 апреля 2020 года № 73 «О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020г. № 27», теперь граждане могут совершать прогулки на расстоянии, не превышающем 300 метров от места проживания. Для этого необходимо соблюдать некоторые условия:

1) обязательно наличие QR-кода, который оформляется через сайт nn-card.ru или мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области»;

2) соблюдение дистанции в 1,5-2 метра друг от друга;

3) лимит для прогулок – не чаще 1 раза в сутки по 60 минут.

Нельзя забывать и о средствах защиты от заражения коронавирусной инфекцией. Обязательно во время прогулки надевайте защитные маски, перчатки. Не контактируйте с людьми на прогулке. Носите с собой антисептические средства для обработки рук. Если чувствуете себя плохо – откажитесь от прогулки. При обнаружении симптомов коронавирусной инфекции вызовите скорую помощь или вашего участкового врача-терапевта.

Не пренебрегайте правилами безопасности, кратностью и временем прогулок. Только соблюдая эти правила и не нарушая режим самоизоляции мы сможем как можно скорее добиться снижения уровня заболеваемости в нашем регионе и вернуться к спокойному времени, без страха заразиться инфекцией в общественных местах и транспорте. Всё зависит только от нас с вами!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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