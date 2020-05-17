Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких

17 Май 2020 2020-05-17T20:32:02+03:00

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Статистика показывает, что люди с хроническими неинфекционными заболеваниями намного тяжелее переносят новую коронавирусную инфекцию. В зоне риска оказываются лица старше 60 лет, потому что обычно к этому возрасту появляются хронические болезни и организм ослабевает. Наиболее уязвимы лица с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями в несколько раз чаще умирают от коронавирусной инфекции по сравнению с людьми без хронических неинфекционных заболеваний. Когда у пациента развивается коронавирусная инфекция на фоне сердечно-сосудистых заболеваний перед лечащим врачом встает сложная задача – правильная организация медикаментозного лечения, ведь некоторые комбинации препаратов могут вызывать нарушение сердечного ритма или другие осложнения, что может привести к летальному исходу пациента.

Обезопасьте себя и своих родных с сердечно-сосудистыми болезнями с помощью несложных мер профилактики:

1) Ни в коем случае не отменяйте терапию, которую прописал лечащий врач

2) Во время самоизоляции следите за массой тела – ограничение движение и доступность к холодильнику 24/7 быстро поспособствуют набору лишних килограммов.

3) Делайте гимнастику каждый день. Даже в условиях самоизоляции в маленькой квартире можно подобрать комплекс упражнений, который можно выполнять без спортивного инвентаря. Не забудьте посоветоваться с лечащим врачом.

4) Не выходите на улицу без острой необходимости, не используйте общественный транспорт.

5) Выходя в магазин за продуктами или в аптеку не забывайте о мерах профилактики: надевайте медицинскую маску, перчатки, соблюдайте социальную дистанцию 1,5-2 метра, носите с собой антисептические средства.

6) Поддерживайте связь с родными, близкими и друзьями с помощью современных средств связи – телефон, видеозвонки, мобильные мессенджеры, социальные сети.

Соблюдайте эти простые правила и коронавирус не победит!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU