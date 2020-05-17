Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства

17 Май 2020 2020-05-17T17:17:15+03:00

Вопросы можно задать специалистам центров занятости и сотрудникам управления по труду и занятости населения

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Консультировать нижегородцев по проблемам с работой будут специалисты управления по труду и занятости населения Нижегородской области. Горячие линии заработают с 18 по 7 июня, сообщили в управлении.

С 8:00 до 20:00 в рабочие дни отвечать на вопросы нижегородцев будут специалисты центров занятости и сотрудники управления по труду. Нижегородцы смогут узнать, как можно подать документы на портале «Работа в России», как работают службы занятости населения, как изменилось законодательство в части увеличения максимального пособия по безработице. Кроме того, можно будет спросить, что за компенсационные выплаты предусмотрены безработным и как назначается пособие людям, лишившимся работы после 1 марта этого года.

За консультацией можно звонить на телефон «горячей» линии: 8 (831) 234-07-27.

Телефоны центров занятости и районных отделов опубликованы на официальном сайте, а также интерактивном портале региональной службы занятости.

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ИСТОЧНИК KP.RU