2020-05-17T12:18:43+03:00
Общество

Свыше 85000 бесед провели с жителями Нижегородской области

Постепенное снятие ограничений начнется не раньше второй декады мая
Елена КАРАЛ
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85844 профилактических беседы провели с жителями Нижегородской области полицейские и представители органов исполнительной власти. Все они проходили в период с 10 апреля по 16 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Если разрешения покинуть свой дом у нижегородцев не было, то им объясняли, почему важно соблюдать меры безопасности и заботиться о людях из групп риска. В их число входят беременные женщины, пожилые граждане, люди с пониженным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

В указанный период за нарушение режима повышенной готовности составлено 9 277 административных протоколов. Из них 839 -представителями исполнительных органов. 16 мая проведено 299 профилактических бесед и составлено пять протоколов.

Напомним, в Нижегородской области по-прежнему действует режим повышенной готовности. Возможно, что ограничения начнут постепенно снимать во второй декаде мая, после подписания губернатором соответствующих изменений в указ о введении режима.

Как подчеркнул глава региона Глеб Никитин, пока продолжают действовать ограничения на выход из дома, которые он ввел до майских праздников. Нижегородцы должны неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и получать QR-коды, выходя из дома.

При этом жители других регионов могут въехать в Нижегородскую область только по разрешительным документам и при условии соблюдения двухнедельной самоизоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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