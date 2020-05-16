Нижегородские следователи открыли горячую линию для медиков, не получивших выплаты

16 Май 2020 2020-05-16T19:31:04+03:00

Теперь нижегородские медики могут пожаловаться на задержки в Следственный комитет

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В СУ СКР по Нижегородской области открылась горячая телефонная линия, посвященная защите прав в получении стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

- Позвонить на горячую линию можно по телефону 8920 069 50 20, - говорится в сообщении СУ СКР по Нижегородской области. – По этому телефону сотрудники нижегородских медицинских учреждений могут задать все интересующие их вопросы.

Напомним, накануне стало известно, что на дополнительные выплаты нижегородским медикам было выделено 136,5 миллионов рублей.

- Нужно проверить каждый случай, когда у людей возникали вопросы по этому поводу, - накануне распорядился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Если что-то было начислено неправильно, то нужно произвести перерасчет и доначислить все необходимые средства. Нужно объяснить сотрудникам больниц, когда деньги поступят на их счета.

ИСТОЧНИК KP.RU