Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
За последние сутки на территории Нижегородской области было зафиксировано 229 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 6132 человек. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Нижний Новгород – 3 014 случаев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
- Наибольшее число заболевших в Нижнем Новгороде зафиксировано в Канавинском районе – 535 подтвержденных случаев, - говорится в сообщении. – На втором месте находится Автозаводский район – 535 случаев. И замыкает тройку лидеров этого антирейтинга Ленинский район – 515 случаев. А вот наименьшее число заболевших по-прежнему в Приокском районе – 230 случаев. Чуть похуже ситуация в Московском районе – 246 случаев.
Из всех заболевших жителей Нижегородской области в больницах находятся только около 1,5 тысяч нижегородцев. Свыше трех тысяч нижегородцев находятся под наблюдением и лечатся амбулаторно, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Больше 1300 нижегородцев уже выздоровели и выписаны домой с отрицательными результатами анализов.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»