2020-05-16T14:55:27+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, в каком районе областного центра зараженных больше всего
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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За последние сутки на территории Нижегородской области было зафиксировано 229 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 6132 человек. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Нижний Новгород – 3 014 случаев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Наибольшее число заболевших в Нижнем Новгороде зафиксировано в Канавинском районе – 535 подтвержденных случаев, - говорится в сообщении. – На втором месте находится Автозаводский район – 535 случаев. И замыкает тройку лидеров этого антирейтинга Ленинский район – 515 случаев. А вот наименьшее число заболевших по-прежнему в Приокском районе – 230 случаев. Чуть похуже ситуация в Московском районе – 246 случаев.

Из всех заболевших жителей Нижегородской области в больницах находятся только около 1,5 тысяч нижегородцев. Свыше трех тысяч нижегородцев находятся под наблюдением и лечатся амбулаторно, поскольку болезнь у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Больше 1300 нижегородцев уже выздоровели и выписаны домой с отрицательными результатами анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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