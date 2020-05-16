Свыше 84 тысяч профилактических бесед проведено с нижегородцами в связи с режимом самоизоляции

16 Май 2020 2020-05-16T12:30:09+03:00

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Сотрудники правоохранительных органов и уполномоченные должностные лица продолжают проводить профилактические беседы с нижегородцами в связи с действием режима всеобщей самоизоляции. За период с 10 апреля по 15 мая с жителями региона было проведено свыше 84 тысяч таких бесед. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- В случае отсутствия необходимого разрешения на выход из дома с нижегородцами проводится разъяснительная беседа о том, как опасно сейчас выходить из дома, - отмечают специалисты. – Особенно важно сейчас заботиться о пожилых людях, входящих в группу риска в связи с распространением коронавируса.

По данным регионального правительства, за период с 10 апреля по 15 мая в Нижегородской области было составлено 9 023 протокола в отношении нарушителей режима самоизоляции. Одновременно с этим только за минувшие сутки в регионе было проведено 764 профилактические беседы с нижегородцами.

Напомним, режим всеобщей самоизоляции был введен на территории Нижегородской области еще 30 марта 2020 года. С тех пор нижегородцам разрешается выходить из своих домов лишь в случае крайней необходимости.

ИСТОЧНИК KP.RU