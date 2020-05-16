2020-05-16T09:48:07+03:00
Общество

В Нижегородской области подешевели куриные яйца и курица

По оценке экспертов, на некоторые продукты цены в нашем регионе самые низкие в ПФО
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области за минувшую неделю подешевели куриные яйца и мясо. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат.

- За период с 6 по 12 мая в магазинах снизились цены на куриные яйца на 1,2%, - отметили в ведомстве. – Одновременно с этим цены на куриное мясо упали на 1,7%. А вот на морковь, яблоки, картофель и чай цены наоборот подросли – на 1% - 5,5%.

В то же время на некоторые виды продуктов цены остаются одними из самых низких в ПФО. В частности, самыми дешевыми остаются ржаной хлеб, белокочанная капуста, творог, морковь, свинина, полукопченная и варенокопченная колбаса. По этим показателям Нижегородская область числится в лидерах – именно здесь самые низкие цены в округе. Наш регион занимает с 1 по 7 места. Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал особую роль регионального УФАС в поддержании стабильного уровня цен. Сейчас стоимость условного набора продуктов в региона на 6,5% ниже среднероссийских показателей.

- Цены на товары первой необходимости должны быть максимально адекватными, отметил Глеб Никитин. – Завышение цен безо всяких оснований недопустимо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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