2020-05-15T19:17:51+03:00
Экономика

В Нижегородской области запустили навигатор социальных услуг

Сейчас на специализированном портале зарегистрированы свыше ста компаний
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижегородской области запустили уникальный навигатор социальных услуг, разработанный Центром инноваций социальной сферы Нижегородской области. Это сделано в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Об этом сообщили в министерстве промышленности Нижегородской области.

- Сейчас крайне важно оказать всестороннюю поддержку социальным предпринимателям, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Нашим центром инноваций социальной сферы был разработан целый ряд мер региональной поддержки. В их числе можно назвать бесплатную рекламу, льготные кредиты, грантовые конкурсы и многое другое. Теперь к ним добавился еще один важный инструмент – навигатор социальных услуг. Благодаря этому сервису социальные предприниматели смогут предлагать свои услуги как раз тем, кто в них нуждается.

На сегодняшний день эта разработка не имеет аналогов в мире. По словам министра промышленности Нижегородской области Максима Черкасова, сейчас на портале зарегистрировано свыше 100 компаний. Заявки на включение в каталог можно заполнить прямо на портале.

- Важно, что на портале можно сразу оставлять отзывы о качестве услуг социальных предпринимателей, - отметил министр промышленности Нижегородской области Максим Черкасов. – На основе этих отзывов будет сформирован рейтинг компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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