2020-05-15T17:59:30+03:00
Общество

Президент отчитал глав регионов за невыплаты медикам

На сегодняшний день в стране введены в строй уже восемь госпиталей министерства обороны
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Сегодня президент России ввел в эксплуатацию восемь госпиталей министерства обороны. Они были построены в рекордные сроки по всей стране – от Калининграда до Камчатки. Это стало одной из самых эффективных мер поддержки, оказанных регионам федеральным центром. В общей сложности, за это время в России было построено 16 таких центров. Все они оснащены самым современным медицинским оборудованием, в том числе кислородной поддержкой.

Как сообщает «КП», президент поблагодарил военных и гражданских строителей за возведение этих объектов. Сейчас эти объекты позволяют оказывать помощь самым тяжелым пациентам. Вместе с тем от губернаторов глава государства потребовал отчета о том, как идут выплаты медикам, работающим с коронавирусом.

- Мы договорились, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы и минуты, - цитирует «КП» главу государства. – Были названы конкретные сроки и конкретные суммы платежей. Нет, развели какую-то канитель бюрократическую. Начали считать какие-то часы. Я что поручал часы считать что ли? Надеюсь, что за сегодняшний день все будет сделано окончательно просто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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