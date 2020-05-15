2020-05-15T15:01:00+03:00
Общество

43 тысячи нижегородцев сейчас получают социальные услуги на дому

В первую очередь, этими услугами пользуются пенсионеры и инвалиды
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Социальными услугами на дому в настоящее время воспользовались уже почти 43 тысячи нижегородцев. В первую очередь, такими услугами пользуются пенсионеры и инвалиды. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

- В настоящее время в регионе работают 217 поставщиков социальных услуг, 49 из них являются негосударственными, - отметил заместитель министра социальной политики Нижегородской области Александр Бовин. – В условиях пандемии мы перестроили свою работу с учетом последних рекомендаций Роспотребнадзора и министерства труда России. Социальные службы сейчас находятся в авангарде, работая с представителями группы риска. Именно они доставляют еду и лекарства инвалидам и пожилым нижегородцам. В связи с этим все наши сотрудники регулярно проходят медицинские осмотры и сдают тесты на коронавирус.

К слову, по словам заместителя министра, все негосударственные поставщики социальных услуг смогли своевременно получить компенсации за оказанные услуги. С начала года двенадцати негосударственным организациям было перечислено 143 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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