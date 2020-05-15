2020-05-15T13:41:30+03:00
Красота+здоровье

Пять причин начать питаться правильно на самоизоляции

Не думайте, что здоровое питание ограничивается только отварной куриной грудкой и овощами на пару
Валерия ГРОМОВА
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Новая коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в планы каждого жителя нашей необъятной страны. Но не нужно отчаиваться, отложите заказ еды из ближайшего фаст-фуда в долгий ящик, самоизоляцию можно провести с пользой для своего организма – начните питься правильно. Ищите весомые причины? Пожалуйста.

1.Нормализация веса. Частые перекусы на работе не самой полезной пищей всегда оставляют неприятный след на вашей фигуре в виде лишних килограммов. Начав питаться правильно, исключив вредные продукты из своего рациона, уже спустя неделю вы заметите первые результаты, лишний вес начнет уходить.

2.Активность и отличное настроение каждый день. Правильный и рациональный режим питания, сбалансированный по всем микро- и макронутриентам, даст вам заряд бодрости на весь день.

3.Повышение иммунитета. Употребляя овощи и фрукты, которые содержат много аскорбиновой кислоты, иммунная система начинает лучше противостоять атакам патогенных микроорганизмов.

4.Снижения риска развития хронических неинфекционных заболеваний. Уже давно доказано, что, питаясь полезными продуктами, риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний снижается в разы.

5.Правильное питание — это не только полезно, но и вкусно. В интернете сейчас есть множество рецептов для здорового питания, которые даже вкуснее тех вредных продуктов, к которым вы привыкли. Можно даже без угрызения совести побаловать себя вкуснейшими десертами, они с легкостью заменят конфеты и не навредят фигуре.

Не думайте, что здоровое питание ограничивается только отварной куриной грудкой и овощами на пару, рацион может быть разнообразным и вкусным. Начните питаться правильно и ваш организм скажет вам за это спасибо.

cmp.zdrav-nnov.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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