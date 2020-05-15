52-летний мужчина с ножом ограбил подростка в Заволжье

15 Май 2020 2020-05-15T12:44:15+03:00

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В Городецком районе Нижегородской области расследуется уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, подозреваемого в разбойном нападении на подростка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Согласно информации, инцидент произошел поздним вечером 5 мая 2020 года на улице Железнодорожной в городе Заволжье. Подозреваемый напал на 17-летнего юношу и приставил ему нож к шее, после чего похитил у подростка мобильный телефон, причинив тем самым ущерб на сумму более 10500 рублей. Затем злоумышленник скрылся с места преступления.

Однако вскоре его личность была установлена. Стоит отметить, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, а в настоящее время он подозревается в совершении целого ряда хищений на территории Городецкого района. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU