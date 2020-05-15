2020-05-15T11:26:58+03:00
Наука

«Мы знаем, какой вирус действует на Анастасию Заворотнюк»: Российские ученые научились безболезненно лечить рак

Эффективность нового метода сейчас испытывают несколько добровольцев
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российские ученые научились бороться со злокачественными опухолями у онкологических больных при помощи вирусов. Эффективность нового метода сейчас испытывают несколько добровольцев, в том числе и Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирована опухоль мозга.

Как оказалось, родственники известной актрисы сначала передали медикам образцы клеток ее опухоли и ученые смогли подобрать вирусы, способные ее уничтожить. Но в последний момент терапию было решено отложить.

- К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует, - рассказал kp.ru профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

По его словам, на основе клеток из опухоли Заворотнюк можно создать вакцину. Но это будет возможным только если ее родные снова обратятся к врачам.

- Обычно люди на бытовом уровне боятся вирусов, но на самом деле большая часть вирусов не вызывает никаких болезней. А некоторые даже обладают противоопухолевым эффектом. Как это работает? Когда происходит злокачественная трансформация здоровой клетки в опухолевую, то такая клетка утрачивает природные механизмы противодействия вирусу. Это не надо путать с иммунитетом организма, - пояснил Чумаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких
Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район
Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87
С 18 мая изменится режим работы канатной дороги в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 мая 2020 года: Павловский район лидирует среди других по числу заболевших
Свыше 85000 бесед провели с жителями Нижегородской области
Свыше 85000 бесед об опасности нарушения самоизоляции провели с жителями Нижегородской области
С 18 мая в детских садах Нижнего Новгороде заработает больше дежурных групп
Нижегородцы получили перерасчет платы за вывоз мусора
Нижегородские следователи открыли горячую линию для медиков, не получивших выплаты
Диспансеризации не будет?
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Современные герои – врачи
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 мая 2020 года: инфекция зафиксирована во всей районах и городских округах региона
Свыше 84 тысяч профилактических бесед проведено с нижегородцами в связи с режимом самоизоляции
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 1330 человек
Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 42 человек
Свыше 138 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области подешевели куриные яйца и курица
С 18 мая изменится расписание работы нижегородского метро
Патрули оформили 63 анкеты для помощи пожилым нижегородцам
На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллионов рублей
В Нижегородской области запустили навигатор социальных услуг