«Мы знаем, какой вирус действует на Анастасию Заворотнюк»: Российские ученые научились безболезненно лечить рак

15 Май 2020 2020-05-15T11:26:58+03:00

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Российские ученые научились бороться со злокачественными опухолями у онкологических больных при помощи вирусов. Эффективность нового метода сейчас испытывают несколько добровольцев, в том числе и Анастасия Заворотнюк, у которой диагностирована опухоль мозга.

Как оказалось, родственники известной актрисы сначала передали медикам образцы клеток ее опухоли и ученые смогли подобрать вирусы, способные ее уничтожить. Но в последний момент терапию было решено отложить.

- К нам приезжал ее муж, бывший спортсмен. Он оказался очень осторожным человеком, и я его прекрасно понимаю. Он говорит: давайте подождем, ей сейчас лучше, если будет совсем плохо - тогда мы приступим. Но, по крайней мере, мы провели тестирование в культуре ее клеток и сейчас знаем, какой вирус на нее действует, - рассказал kp.ru профессор, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии РАН Петр Чумаков.

По его словам, на основе клеток из опухоли Заворотнюк можно создать вакцину. Но это будет возможным только если ее родные снова обратятся к врачам.

- Обычно люди на бытовом уровне боятся вирусов, но на самом деле большая часть вирусов не вызывает никаких болезней. А некоторые даже обладают противоопухолевым эффектом. Как это работает? Когда происходит злокачественная трансформация здоровой клетки в опухолевую, то такая клетка утрачивает природные механизмы противодействия вирусу. Это не надо путать с иммунитетом организма, - пояснил Чумаков.

ИСТОЧНИК KP.RU