Более 1,2 тысячи жителей Нижегородской области обратились к медикам из-за присасывания клещей

15 Май 2020 2020-05-15T10:59:42+03:00

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С начала эпидсезона в лабораториях Роспотребнадзора в Нижегородской области было исследовано более 1,2 тысячи клещей. Специалисты обнаружили антиген к вирусу клещевого энцефалита в пяти из них.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день в медицинские организации региона из-за присасывания клещей обратились 1 262 человека. Более пятисот из них пожаловались на укусы за последнюю неделю. При этом наибольшее количество обращений зарегистрировано в Городецком и Борском районах, а также в трех районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Приоском и Ленинском.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Чаще всего клещи присасываются на придомовых территориях, а также в селах, деревнях и лесах.

В 2020 году в Нижегородской области планируется привить более пяти тысяч человек. Работу с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей, также проводит управление Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU