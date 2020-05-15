2020-05-15T10:59:42+03:00
Общество

Более 1,2 тысячи жителей Нижегородской области обратились к медикам из-за присасывания клещей

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Городецком районе
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С начала эпидсезона в лабораториях Роспотребнадзора в Нижегородской области было исследовано более 1,2 тысячи клещей. Специалисты обнаружили антиген к вирусу клещевого энцефалита в пяти из них.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, на сегодняшний день в медицинские организации региона из-за присасывания клещей обратились 1 262 человека. Более пятисот из них пожаловались на укусы за последнюю неделю. При этом наибольшее количество обращений зарегистрировано в Городецком и Борском районах, а также в трех районах Нижнего Новгорода: Автозаводском, Приоском и Ленинском.

Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано. Чаще всего клещи присасываются на придомовых территориях, а также в селах, деревнях и лесах.

В 2020 году в Нижегородской области планируется привить более пяти тысяч человек. Работу с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей, также проводит управление Роспотребнадзора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких
Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район
Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87
С 18 мая изменится режим работы канатной дороги в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 мая 2020 года: Павловский район лидирует среди других по числу заболевших
Свыше 85000 бесед провели с жителями Нижегородской области
Свыше 85000 бесед об опасности нарушения самоизоляции провели с жителями Нижегородской области
С 18 мая в детских садах Нижнего Новгороде заработает больше дежурных групп
Нижегородцы получили перерасчет платы за вывоз мусора
Нижегородские следователи открыли горячую линию для медиков, не получивших выплаты
Диспансеризации не будет?
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Современные герои – врачи
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 мая 2020 года: инфекция зафиксирована во всей районах и городских округах региона
Свыше 84 тысяч профилактических бесед проведено с нижегородцами в связи с режимом самоизоляции
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 1330 человек
Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 42 человек
Свыше 138 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области подешевели куриные яйца и курица
С 18 мая изменится расписание работы нижегородского метро
Патрули оформили 63 анкеты для помощи пожилым нижегородцам
На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллионов рублей
В Нижегородской области запустили навигатор социальных услуг