2020-05-15T09:45:17+03:00
Общество

Пасмурная и дождливая погода ожидается в Нижегородской области в выходные

Синоптики обещают не больше +14 градусов
Валерия ГРОМОВА
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На этой неделе погода в Нижегородской области резко изменилась: после теплых и солнечных дней на регион обрушились дожди и похолодание. В ближайшие выходные ситуация особо не изменится: синоптики обещают осадки и пасмурное небо.

В субботу, 16 мая 2020 года, ожидается около +13 градусов тепла днем и около +8 – ночью. Небольшие дожди прогнозируются с обеда, а сильный западный ветер скоростью до пяти с половиной метров в секунду только ухудшит обстановку. Ближе к ночи дожди прекратятся, но небо останется пасмурным.

Утром в воскресенье, 17 мая 2020 года, столбики термометров покажут около +11 градусов, но ближе к обеду потеплеет на 3-4 градуса. По ощущениям, из-за юго-западного ветра, который усилится до семи метров в секунду, на улице будет достаточно холодно. Ночью синоптики обещают до +8 градусов.

Вся следующая неделя также будет дождливой и прохладной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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