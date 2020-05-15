2020-05-15T09:33:51+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Международным днем семьи

Он пожелал каждой ячейке общества благополучия и понимания
Валерия ГРОМОВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Международным днем семьи. Этот праздник ежегодно отмечается 15 мая.

- Семья – это опора и защита для каждого из нас. Близкие люди создают друг для друга атмосферу любви и понимания, доверия и душевного тепла. Заложенные в семье с детства любовь, трудолюбие, уважение к старшим являются залогом единства и мощи всей России, - подчеркнул глава региона.

Глеб Никитин напомнил, что в каждой ячейке общества есть свои традиции и свои убеждения. Они передаются из одного поколения к другому. Губернатор призвал нижегородцев беречь эти ценности.

- В период самоизоляции нам, к сожалению, нельзя собраться за большим столом всей семьей, но мы можем позвонить своим родителям, бабушкам и дедушкам, рассказать, как они дороги нам, как мы их любим и ценим, - добавил он.

Глеб Никитин пожелал каждой семье благополучия и понимания:

- Пусть все невзгоды минуют ваших родных и близких! Берегите себя и верьте в лучшее! С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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