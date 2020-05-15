2020-05-15T08:27:59+03:00
Здоровье

Добро пожаловать на работу после самоизоляции: как восстановить прежний режим?

Чтобы нервное напряжение не мешало приступить к любимой работе, специалисты центра медицинской профилактики подготовили несколько полезных советов
Валерия ГРОМОВА
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С 12 мая в нашей стране начался первый этап постепенного выход из режима самоизоляции. Многие граждане перешли с дистанционной формы труда на офисную. Возвращается необходимость рано вставать и ехать каждый день на работу, проводить там длительные часы. Однако после продолжительного периода самоизоляции восстановить привычный рабочий режим очень трудно. Быстрее накапливается усталость, повышается эмоциональное напряжение, труднее сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях. Кроме этого, сохраняется тревога за своё здоровье и здоровье близких из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

Чтобы нервное напряжение не мешало приступить к любимой работе, специалисты центра медицинской профилактики подготовили для вас несколько полезных советов.

1. Соблюдайте общие рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции (чаще мойте руки, носите маску, соблюдайте социальную дистанцию на работе и в общественном транспорте).

2. Грамотно планируйте свой рабочий день, чтобы не растрачивать энергию впустую.

3. Не забывайте о перерывах в деятельности. Делайте несколько пятиминутных разминок в течение рабочего дня и ваш организм скажет спасибо.

4. Правильное питание и здоровый сон – главные шаги на пути сохранения вашего здоровья и работоспособности.

5. По возможности старайтесь не брать работу домой: вашему мозгу необходим полноценный отдых.

6. Уделяйте время физическим упражнениям дома и выходные дни, чтобы вы всегда были в тонусе.

7. Дайте вашему организму время постепенно привыкнуть к рабочему ритму.

Следуя этим простым советам, вы с лёгкостью восстановите свой привычный режим работы, будете оставаться активными, спокойными, сосредоточенными, и продуктивными, а также защитите своё здоровье и здоровье близких людей.

Удачного рабочего дня! Будьте здоровы!

cmp.zdrav-nnov.ru/

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ИСТОЧНИК KP.RU

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