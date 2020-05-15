Поставщик оборудования похитил у оборонно-промышленного предприятия Дзержинска 45 миллионов рублей

15 Май 2020 2020-05-15T08:17:27+03:00

В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде

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Директор дзержинской фирмы предстанет перед судом за хищение 45 миллионов рублей, принадлежащих местному оборонно-промышленному предприятию. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» УК РФ, уже завершено.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, история тянется с конца 2016 года. Тогда генеральный директор компании, заранее зная о готовности предприятия купить оборудование в рамках федеральной программы, заключил с ним договор на поставку оборудования.

По условиям, предприятие перечислило на расчетный счет фирмы более 30 миллионов рублей, а та в свою очередь отдала деньги изготовителю. Через некоторое время злоумышленник отправил изготовителю письмо, где заявил, что деньги были отправлены по ошибке. И все 30 миллионов вернулись на его счет.

На этом мужчина решил не останавливаться. Он обратился в предприятие и сообщил, что оборудование оплачено, но нужны еще деньги. После согласования технической документации предприятие отправило на его счет еще более 15 миллионов рублей.

Все эти деньги директор фирмы-поставщика забрал себе. Никакого оборудования, естественно, не было. Контракт был расторгнут по решению суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU