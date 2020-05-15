2020-05-15T08:17:27+03:00
Происшествия

Поставщик оборудования похитил у оборонно-промышленного предприятия Дзержинска 45 миллионов рублей

В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в суде
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Директор дзержинской фирмы предстанет перед судом за хищение 45 миллионов рублей, принадлежащих местному оборонно-промышленному предприятию. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» УК РФ, уже завершено.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области, история тянется с конца 2016 года. Тогда генеральный директор компании, заранее зная о готовности предприятия купить оборудование в рамках федеральной программы, заключил с ним договор на поставку оборудования.

По условиям, предприятие перечислило на расчетный счет фирмы более 30 миллионов рублей, а та в свою очередь отдала деньги изготовителю. Через некоторое время злоумышленник отправил изготовителю письмо, где заявил, что деньги были отправлены по ошибке. И все 30 миллионов вернулись на его счет.

На этом мужчина решил не останавливаться. Он обратился в предприятие и сообщил, что оборудование оплачено, но нужны еще деньги. После согласования технической документации предприятие отправило на его счет еще более 15 миллионов рублей.

Все эти деньги директор фирмы-поставщика забрал себе. Никакого оборудования, естественно, не было. Контракт был расторгнут по решению суда.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Болезни сердечно-сосудистой системы и коронавирус: как обезопасить себя и своих близких
Нижегородцев будут консультировать по вопросам трудоустройства
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 мая 2020 года: лидирует Канавинский район
Коэффициент распространения коронавируса в Нижнем Новгороде упал до 0,87
С 18 мая изменится режим работы канатной дороги в Нижнем Новгороде
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 17 мая 2020 года: Павловский район лидирует среди других по числу заболевших
Свыше 85000 бесед провели с жителями Нижегородской области
Свыше 85000 бесед об опасности нарушения самоизоляции провели с жителями Нижегородской области
С 18 мая в детских садах Нижнего Новгороде заработает больше дежурных групп
Нижегородцы получили перерасчет платы за вывоз мусора
Нижегородские следователи открыли горячую линию для медиков, не получивших выплаты
Диспансеризации не будет?
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Современные герои – врачи
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 мая 2020 года: инфекция зафиксирована во всей районах и городских округах региона
Свыше 84 тысяч профилактических бесед проведено с нижегородцами в связи с режимом самоизоляции
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 1330 человек
Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 42 человек
Свыше 138 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области подешевели куриные яйца и курица
С 18 мая изменится расписание работы нижегородского метро
Патрули оформили 63 анкеты для помощи пожилым нижегородцам
На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллионов рублей
В Нижегородской области запустили навигатор социальных услуг