Более 5000 малоимущих семей получили адресную социальную поддержку в Нижегородской области

14 Май 2020 2020-05-14T19:36:02+03:00

Нижегородцам также помогают в поиске работы, трудоустройстве и в профессиональном обучении

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Социальные контракты заключены с 5442 малоимущими семьями. Адресная социальная поддержка предоставляется на трудоустройство, открытие ИП и на обучение, сообщает министерство социальной политики Нижегородской области.

На заключение социальных контрактов сейчас принято 6 780 заявлений от нижегородцев. Все они рассматриваются.

Как пояснил министр социальной политики Нижегородской области Алексей Исаев, новый вид социальных контрактов является одним из главных инструментов, призванных снизить уровень бедности. Эта помощь выходит за рамки материальной поддержки и предполагает самостоятельную активность малоимущих граждан.

- Также предусмотрена помощь индивидуальным предпринимателям и самозанятым гражданам - добросовестным налогоплательщикам, деятельность которых вынужденно приостановлена в связи с реализацией мер по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, - сообщил Алексей Исаев.

Нижегородцам помогают в поиске работы и трудоустройстве, в профессиональном обучении, стажировках и много другом.

Напомним, Нижегородская область входит в число пилотных регионов, где реализуется проект, направленный на повышение реальных доходов граждан и снижение уровня бедности в два раза к 2024 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU