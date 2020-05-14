2020-05-14T18:32:52+03:00
Общество

Новый медицинский центр может появиться в районе Мызинского моста в Нижнем Новгороде

Региональная комиссия по землепользованию одобрила будущую стройку
Елена КАРАЛ
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Новый диагностический медицинский центр может построить в районе Мызинского моста ООО «БиоТэк» в Нижнем Новгороде. Заявка инвестора была рассмотрена на заседании комиссии по землепользованию и застройке Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте министерства градостроительной деятельности и развития агломераций региона.

Комиссией были рассмотрены результаты публичных слушаний касательно предоставления права на условно разрешенный вид использования участка в Приокском районе города. Территория расположена на пересечении проспекта Гагарина и трассы М-7 «Волга». Члены комиссии предоставили инвестору право использовать ее для амбулаторно-поликлинического обслуживания.

Теперь ООО «БиоТэк» рекомендовали обследовать участок и выяснить, можно ли сохранить выполненное там благоустройство.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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