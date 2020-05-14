2020-05-14T17:46:07+03:00
Общество

Нижегородских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары-марафоны

Бизнесменам предлагается узнать больше о федеральных мерах поддержки в режиме онлайн
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородским предпринимателям предлагают участвовать в вебинарах-марафонах «Мой бизнес». Их организаторами выступает Министерство экономического развития РФ совместно с корпорацией «Синергия».

На вебинарах своим опытом поделятся предприниматели, эксперты, представители органов власти и работники центров «Мой бизнес». Трансляция их выступлений будет проходить с 10:00 до 17:00 на двух сценах одновременно 20 и 27 мая, а также 3 июня.

В рамках направления «Взгляд предпринимателей» эксперты расскажут о том, как проводить бизнес-миссии в режиме онлайн и как перепрофилировать бизнес. Кроме того, участникам расскажут о помощи центров «Мой бизнес» в продвижении товаров на маркетплейсах.

Еще одно направление будет посвящено кредитованию бизнеса, организации удаленной работы маркетплейсов, деятельности самозанятых и другим вопросам.

20 мая вебинар-марафон состоится на платформе Synergy.Online. Подключиться к марафону можно в любое время, а ознакомиться с программой мероприятий - на странице трансляций. Для участия в марафоне нужно авторизоваться. После этого участников автоматически перенаправляют на страницу трансляции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новый медицинский центр может появиться в районе Мызинского моста в Нижнем Новгороде
Росгвардейцы задержали поджигателя автомобиля в Нижнем Новгороде
Нижегородских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары-марафоны
«Жилищный вопрос» запустил информационный портал
ПСБ открыл первые удаленные счета для кредитов под 0% на выплату зарплат
«Волонтеры Победы» проверили благоустройство нижегородских мемориалов с помощью приложения «Активисты Памяти»
Участок Верхневолжской набережной перекроют для проезда почти на два месяца
«На стыке онлайн и оффлайн»: Арсенал приглашает нижегородцев на виртуальную прогулку в рамках «Ночи музеев»
Строительство храма-часовни на Прыгунова опять отложили
Полиция проверила наличие QR-кода почти у 2000 нижегородцев
На улице Красноармейской в Дзержинске ведется масштабная реконструкция автодороги
Отправка призывников в Нижнем Новгороде на военную службу в 2020 году: когда начнется и кого заберут в армию
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Нижегородской области 14 мая
Жители Сормовского района останутся без холодной воды 15 мая
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 14 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших