Нижегородских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары-марафоны

14 Май 2020 2020-05-14T17:46:07+03:00

Бизнесменам предлагается узнать больше о федеральных мерах поддержки в режиме онлайн

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Нижегородским предпринимателям предлагают участвовать в вебинарах-марафонах «Мой бизнес». Их организаторами выступает Министерство экономического развития РФ совместно с корпорацией «Синергия».

На вебинарах своим опытом поделятся предприниматели, эксперты, представители органов власти и работники центров «Мой бизнес». Трансляция их выступлений будет проходить с 10:00 до 17:00 на двух сценах одновременно 20 и 27 мая, а также 3 июня.

В рамках направления «Взгляд предпринимателей» эксперты расскажут о том, как проводить бизнес-миссии в режиме онлайн и как перепрофилировать бизнес. Кроме того, участникам расскажут о помощи центров «Мой бизнес» в продвижении товаров на маркетплейсах.

Еще одно направление будет посвящено кредитованию бизнеса, организации удаленной работы маркетплейсов, деятельности самозанятых и другим вопросам.

20 мая вебинар-марафон состоится на платформе Synergy.Online. Подключиться к марафону можно в любое время, а ознакомиться с программой мероприятий - на странице трансляций. Для участия в марафоне нужно авторизоваться. После этого участников автоматически перенаправляют на страницу трансляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU