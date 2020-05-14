Нижегородских предпринимателей приглашают на бесплатные вебинары-марафоны
Нижегородским предпринимателям предлагают участвовать в вебинарах-марафонах «Мой бизнес». Их организаторами выступает Министерство экономического развития РФ совместно с корпорацией «Синергия».
На вебинарах своим опытом поделятся предприниматели, эксперты, представители органов власти и работники центров «Мой бизнес». Трансляция их выступлений будет проходить с 10:00 до 17:00 на двух сценах одновременно 20 и 27 мая, а также 3 июня.
В рамках направления «Взгляд предпринимателей» эксперты расскажут о том, как проводить бизнес-миссии в режиме онлайн и как перепрофилировать бизнес. Кроме того, участникам расскажут о помощи центров «Мой бизнес» в продвижении товаров на маркетплейсах.
Еще одно направление будет посвящено кредитованию бизнеса, организации удаленной работы маркетплейсов, деятельности самозанятых и другим вопросам.
20 мая вебинар-марафон состоится на платформе Synergy.Online. Подключиться к марафону можно в любое время, а ознакомиться с программой мероприятий - на странице трансляций. Для участия в марафоне нужно авторизоваться. После этого участников автоматически перенаправляют на страницу трансляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU