ПСБ открыл первые удаленные счета для кредитов под 0% на выплату зарплат

14 Май 2020 2020-05-14T17:22:10+03:00

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ПСБ первым из банков запустил возможность удаленного открытия счетов для выдачи кредитов под 0% на выплату зарплат. Такие счета смогут открывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, причем для этого им не придется лично приходить в банк – все процедура проходит дистанционно и занимает не более десяти минут.

- ПСБ располагает всеми техническими возможностями для удаленной идентификации клиента. Сейчас, когда нужно соблюдать все правила самоизоляции и свести к минимуму посещение общественных мест, это как никогда актуально, – отметил Александр Чернощекин, старший вице-президент, руководитель дирекции среднего и малого бизнеса ПСБ.

Для открытия удаленного счета нужно просто оставить заявку на сайте банка. Затем менеджер банка свяжется с клиентом по видеосвязи для дальнейшего подтверждения личности. Клиенту останется только подписать документы в интернет-банке с помощью электронной подписи. После снятия ограничительных мер к клиенту приедет менеджер банка для личной идентификации.