«Волонтеры Победы» проверили благоустройство нижегородских мемориалов с помощью приложения «Активисты Памяти»
Качество благоустройства мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, проверили активисты нижегородского отделения движения «Волонтеры Победы».
14 мая они проинспектировали состояние памятника павшим воинам на улице Тихорецкой. Кроме того, они побывали в сквере имени Григорьева и проверили мемориальную доску на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде.
Как рассказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, в этом деле волонтерам помогает приложение «Активисты памяти».
- Волонтеры выезжают на место и размещают в приложении фотографии, где наглядно видно состояние объекта. Если требуется субботник, небольшое благоустройство в виде высадки цветов, мы можем сделать это своими силами, - пояснила Мария Самоделкина. - После приведения памятника в порядок активисты размещают фотоотчет, подтверждающий, что проблема устранена. Также на портале можно проверить, включен ли объект в реестр на благоустройство в 2020 году.
Всего в этом году в регионе планируют привести в порядок 2151 памятное место и сооружение, которое связано с Великой Отечественной войной. Реконструкция, ремонт и благоустройство мемориалов обойдутся более чем в 279 млн рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU