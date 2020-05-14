«Волонтеры Победы» проверили благоустройство нижегородских мемориалов с помощью приложения «Активисты Памяти»

14 Май 2020 2020-05-14T17:13:54+03:00

В этом году планируется привести в порядок 2151 памятное место и сооружение

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Качество благоустройства мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне, проверили активисты нижегородского отделения движения «Волонтеры Победы».

14 мая они проинспектировали состояние памятника павшим воинам на улице Тихорецкой. Кроме того, они побывали в сквере имени Григорьева и проверили мемориальную доску на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде.

Как рассказала руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина, в этом деле волонтерам помогает приложение «Активисты памяти».

- Волонтеры выезжают на место и размещают в приложении фотографии, где наглядно видно состояние объекта. Если требуется субботник, небольшое благоустройство в виде высадки цветов, мы можем сделать это своими силами, - пояснила Мария Самоделкина. - После приведения памятника в порядок активисты размещают фотоотчет, подтверждающий, что проблема устранена. Также на портале можно проверить, включен ли объект в реестр на благоустройство в 2020 году.

Всего в этом году в регионе планируют привести в порядок 2151 памятное место и сооружение, которое связано с Великой Отечественной войной. Реконструкция, ремонт и благоустройство мемориалов обойдутся более чем в 279 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU