«На стыке онлайн и оффлайн»: Арсенал приглашает нижегородцев на виртуальную прогулку в рамках «Ночи музеев»

14 Май 2020 2020-05-14T16:39:59+03:00

К променаду присоединятся уличные художники Никита Nomerz, Иван Серый и Артем Филатов

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Впервые за всю историю всероссийская акция «Ночь музеев» в Арсенале состоится ночью. С 20.00 до 00.00 16 мая зрители смогут поучаствовать в проекте «Ночь светла» (18+).

Как «Комсомольской правде - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе Волго-Вятского филиала ГЦСИ, это будет виртуальная прогулка от Верхневолжской набережной до Рождественской улицы, наполненная городскими пейзажами и произведениями уличного искусства.

- Прогулка пройдет на стыке онлайн и оффлайн. В оффлайне - художник, психогеограф Дмитрий Степанов и куратор, городской исследователь Александр Курицын будут всю ночь перемещаться по городским пространствам с камерами в руках, превращаясь в своего рода глаза города, - сообщил собеседник «Комсомолки».

А в онлайне комментировать прогулку будут сотрудник образовательного отдела Арсенала Римма Газе и главред «The Village Нижний Новгород» Мария Гончарова.

Кстати, гостями прогулки в течение ночи станут стрит-арт художники Никита Nomerz, Иван Серый и Артем Филатов, композитор Марк Булошников, куратор Алиса Савицкая, директор Арсенала Анна Гор и другие неожиданные герои.

КОНКРЕТНО

Присоединиться к экскурсии можно будет на сайте Арсенала, а также в соцсетях и на YouTube-канале музея.

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ИСТОЧНИК KP.RU