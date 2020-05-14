Строительство храма-часовни на Прыгунова опять отложили

14 Май 2020 2020-05-14T16:34:26+03:00

Для религиозного сооружения планируют подобрать другой участок

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Вопрос строительства храма-часовни в сквере памяти погибшим милиционерам на улице Прыгунова в Нижнем Новгороде снова отложили. Об этом сообщили в министерстве градостроительной деятельности и развития агломераций.

Комиссия по землепользованию и застройке Нижегородской области должна была рассмотреть перспективы строительства на онлайн-заседании 14 мая.

Изучению подлежали результаты публичных слушаний по вопросу изменения зоны скверов на зону культурно-просветительского назначения и культовых объектов у дома №35Б по Южному шоссе.

Чтобы снять социальную напряженность, руководитель районной администрации Автозаводского района, Нижегородская епархия и министерство градостроительной деятельности, предложили подобрать другой участок для строительства религиозного сооружения.

Напомним, против строительства храма-часовни в сквере выступают нижегородские градозащитники. Они считают, что лучше всего эту территорию сохранить для отдыха и прогулок.

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ИСТОЧНИК KP.RU