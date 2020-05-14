Отправка призывников в Нижнем Новгороде на военную службу в 2020 году: когда начнется и кого заберут в армию

14 Май 2020 2020-05-14T14:54:09+03:00

Стало известно, как будет проходить весенний призыв в армию в Нижегородской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Рассказываем, как будет проходить призыв в ближайшие месяцы

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Стало известно, как будет проходить весенний призыв в армию в Нижегородской области из-за коронавируса. В ближайшие месяцы на службу планируется отправить более 3 000 человек, сообщили в пресс-службе военного комиссариата региона.

Призывников начнут распределять с 20 мая 2020 года. По словам военного комиссара Нижегородской области Владимира Пакова, призыв пройдет в строго плановом порядке, при этом все профилактические и ограничительные меры для предотвращения распространения коронавируса будут соблюдены.

Более тысячи нижегородцев будут призваны на службу в элитные войска, еще около 400 человек поедут в войска Нацгвардии, и еще 10 отправятся в научные роты.

При вызове на комиссию все призывники должны оформлять QR- код в приложении «Карта жителя Нижегородской области» - они будут указывать, что направляются в работающую организацию, деятельность которой не приостановлена.

Перед отправкой в сборный пункт у каждого возьмут анализы на COVID-19. Молодой человек сможет поехать только после того, как его тест покажет отрицательный результат. На пути до ОСП всем призывникам дадут медицинские повязки, а по возвращении еще раз сделают тест на коронавирус.

- Отправка к месту службы будет производиться с соблюдением всех требований Роспотребнадзора - автомобильным транспортом воинских частей (на небольшие расстояния) или отдельными плацкартными железнодорожными вагонами, чтобы исключить контакт с посторонними, - отметили в пресс-службе военного комиссариата Нижегородской области.

По прибытии в воинскую часть призывники пройдут обязательный двухнедельный карантин под наблюдением медиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU