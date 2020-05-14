МЧС предупреждает о высокой пожароопасности лесов в Нижегородской области 14 мая

14 Май 2020 2020-05-14T14:09:23+03:00

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В дневное время 14 мая 2020 года местами по западной части Нижегородской области ожидается высокая пожароопасность лесов и торфяников. В связи с этим повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня.

Огонь может распространиться на населенные пункты и линии электропередач. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», будет установлен четвертый класс пожароопасности.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют жителям быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности, а также не посещать леса.

Кроме того, запрещено жечь мусор на садовых и дачных участках рядом с лесом. Разводить костры в лесу также не разрешается.

Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу. Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал, - советуют спасатели.

Если вдруг вы обнаружите пожар, будьте внимательны и осторожны, немедленно вызовите пожарных.

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ИСТОЧНИК KP.RU