2020-05-14T13:43:30+03:00
Общество

Жители Сормовского района останутся без холодной воды 15 мая

«Комсомолка» публикует полный список адресов, которые попадут под отключение
Юлия ИСАЕВА
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Более 20 домов в Сормовском районе будут отключены от холодного водоснабжения в пятницу, 15 мая 2020 года. Как сообщает пресс-служба «Нижегородского Водоканала», это связано с аварийными работами по замене запорной арматуры трубопровода на улице Культуры.

Предварительное время отключения – с 10:00 до 22:00. Но, если рабочие закончат все быстрее, то воду дадут раньше.

Сотрудники водоканала рекомендуют нижегородцам запастись холодной водой. Кроме того, на улицах будут дежурить автоцистерны с питьевыми запасами. Заявку можно оставить по телефону: 246-99-99.

КОНКРЕТНО

Список жилых домов, где будет ограничено водоснабжение:

Улица Культуры, 99, 101, 102, 104

Улица Никиты Рыбакова, 3, 4, 5

Улица Новосоветская, 1, 2, 3, 4, 7

Улица Свирская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10

Список нежилых зданий, попадающих под отключение:

Улица Культуры 100, 101А, 103, 103А

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ИСТОЧНИК KP.RU

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