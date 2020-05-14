Жители Сормовского района останутся без холодной воды 15 мая
Более 20 домов в Сормовском районе будут отключены от холодного водоснабжения в пятницу, 15 мая 2020 года. Как сообщает пресс-служба «Нижегородского Водоканала», это связано с аварийными работами по замене запорной арматуры трубопровода на улице Культуры.
Предварительное время отключения – с 10:00 до 22:00. Но, если рабочие закончат все быстрее, то воду дадут раньше.
Сотрудники водоканала рекомендуют нижегородцам запастись холодной водой. Кроме того, на улицах будут дежурить автоцистерны с питьевыми запасами. Заявку можно оставить по телефону: 246-99-99.
КОНКРЕТНО
Список жилых домов, где будет ограничено водоснабжение:
Улица Культуры, 99, 101, 102, 104
Улица Никиты Рыбакова, 3, 4, 5
Улица Новосоветская, 1, 2, 3, 4, 7
Улица Свирская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10
Список нежилых зданий, попадающих под отключение:
Улица Культуры 100, 101А, 103, 103А
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ИСТОЧНИК KP.RU