Нижегородцы смогут следить за ремонтом дорог в режиме «онлайн»
14 мая 2020 года на сайте думы Нижнего Новгорода появился новый информационный раздел, посвященный реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Теперь местные жители смогут понаблюдать за ходом работ в режиме «онлайн», сообщает пресс-служба гордумы.
На городской карте уже отмечены 62 участка, которые должны быть отремонтированы в 2020 и 2021 годах. По 24 объектам уже заключены контракты, а где-то работы уже начались. Регулярно на сайте будут обновляться фотографии с места событий, по которым можно будет отследить, как делается ремонт.
Кроме того, в новом разделе также указаны сроки начала и окончания работ и подрядчиках, которые этим занимаются.
- Если у жителей возникнут вопросы или замечания к качеству ремонта или работе подрядчика, они могут обратиться в приемную депутата гордумы, который закреплен за объектом, - уточнили в гордуме.
Как заявил председатель думы Дмитрий Барыкин, реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должна быть прозрачной и доступной для контроля не только властям, но и нижегородцам.
- Наша карта содержит информацию о дороге, контакты ответственного депутата и фотоотчеты о ходе работ. Все данные будут регулярно обновляться, а мониторинг станет еженедельным, - отметил он.
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ИСТОЧНИК KP.RU