Работы по строительству очистных сооружений в Бутурлине завершены на 57%

14 Май 2020 2020-05-14T11:58:50+03:00

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В районном поселке Бутурлино Нижегородской области ведутся работы по строительству очистных сооружений. На сегодняшний день объект готов на 57%, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Система очистки сточных вод создается в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». По словам министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрея Черткова, который проверил ход работ, в будущем собственные очистные сооружения должны появиться в каждом крупном поселке.

В 2019 году в регионе уже начали строить 17 таких объектов, два из которых уже готовы, на остальных 15 работы продолжаются.

-В текущем году начнем реализацию еще трех проектов. Всего в 2020 году Минстрой России выделил Нижегородской области 2 миллиарда рублей на федеральный проект «Оздоровление Волги», - пояснил Чертков.

В настоящий момент на объекте в Бутурлине уже установлены блоки биологической очистки, ведется монтаж оборудования. Рабочие возводят каркас производственного здания, а строительство административного корпуса уже завершилось. Работы ведутся несмотря на режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса.

- Подрядчик получил разрешение. Есть некоторые отставания от графика, но стоит задача завершить все в срок, то есть строительно-монтажные работы должны быть окончены к концу августа, а пусконаладочные - к октябрю, после чего объект будет введет в эксплуатацию, - добавил начальник отдела развития жилищно-коммунального хозяйства министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области Дмитрий Парилов.

Мощность очистных сооружений составит тысячу кубометров в сутки. Стоимость работ по контракту - 166 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU