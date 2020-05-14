2020-05-14T10:53:43+03:00
Происшествия

Пришел в гости пьяный: Житель Чкаловска зарезал спящего друга и сбежал с места преступления

Возбуждено уголовное дело
Валерия ГРОМОВА
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11 мая 2020 года в одной из квартир дома на улице Народная в Чкаловске было обнаружено тело местного жителя. 34-летнего мужчину нашли его родственники, которые и вызвали полицию.

Прибывшие на место правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ. Только через несколько часов удалось установить подозреваемого в совершении преступления – им оказался 36-летний друг погибшего.

Как сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, убийство было совершено 10 мая, когда нетрезвый мужчина пришел в гости к своему другу. Он обнаружил, что входная дверь заперта, выбил ее и ворвался в квартиру, где спал друг.

- Пройдя в комнату и обнаружив спящего хозяина, нанес ему ножевое ранение в грудь. Затем, забрав орудие преступления, злоумышленник скрылся, - рассказывают следователи.

Свою вину мужчина признал. Его уже заключили под стражу. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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