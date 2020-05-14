2020-05-14T10:15:21+03:00
Общество

Руководство нижегородской клиники вынуждало сотрудников уходить в отпуск без зарплаты

О нарушении закона узнали в инспекции труда
Валерия ГРОМОВА
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Руководство одной из офтальмологических клиник Нижнего Новгорода заставило сотрудников пойти в отпуск без сохранения зарплаты после того, как власти Российской Федерации заявили о введении нерабочих дней. Сотрудник компании пожаловался в Государственную инспекцию труда.

Речь идет об ООО «Визус-1», которое не относится к перечню организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней в соответствии с указом с учетом рекомендаций министерства труда от 26 марта 2020 года.

- Поскольку принуждение работников к уходу в неоплачиваемый отпуск в нерабочие дни является неправомерным, в ООО "Визус-1" направлено предостережение с целью недопустимости нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, - говорится в сообщении на официальном сайте Госинспекции труда по Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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