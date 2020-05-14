Геннадий Рябов: «Самой важной в Конституции считаю поправку о доступной и качественной медицинской помощи»

14 Май 2020 2020-05-14T09:51:00+03:00

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- Из всех предложенных поправок в Конституцию РФ я бы выделил несколько социально значимых. Самой важной для всех граждан России считаю положение о том, что государство должно обеспечивать доступность и качество медицинской помощи. Но я бы предложил несколько переформулировать эту поправку: «обязанность государства - обеспечить равные возможности доступа к качественной медицинской помощи, вне зависимости от места проживания, будь то крупный город или отдаленное село, - отметил Геннадий Петрович Рябов, председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода, президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики - Нижний Новгород», Почетный гражданин Нижнего Новгорода.

Во-вторых, считаю значимым предложенный в поправках акцент на сохранение этнокультурного и языкового многообразия, адресную социальную поддержку и индексацию социальных выплат, об обязательстве государства поддерживать научно-технологическое развитие России, сохранение и развитие ее научного потенциала.

А как председатель Общественной палаты Нижнего Новгорода могу выделить поправку о самоуправлении, а именно - положение о единстве и взаимодействии системы публичной власти: государственной власти и органов местного самоуправления, которые осуществляют это взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории. Это правильно, но только при условии закрепления законом важного уточнения: «органы местного самоуправления могут наделяться федеральным или региональным законом отдельными государственными полномочиями только при условии передачи им необходимых для осуществления таких полномочий материальных и финансовых средств, - прокомментировал Геннадий Рябов.

ИСТОЧНИК KP.RU